VIDEO | La figlia Caterina ricorda il papà Rocco Chinnici | Non dimentico la sua gioia quando entrai in magistratura

Anche il sindaco Roberto Lagalla e il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, hanno partecipato stamani in via Pipitone Federico alla commemorazione del giudice Rocco Chinnici, ucciso quarantadue anni fa in un attentato mafioso in cui persero la vita anche i due carabinieri della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'Italia di Rocco Chinnici: un libro racconta la storia del giudice siciliano padre del Pool Antimafia - Sabato 10 Maggio nel salone Aurora di Palazzo Albicini si tiene la presentazione del libro "L'Italia di Rocco Chinnici.

Rocco Chinnici, il libro sul giudice antimafia - Oggi alle 17.30 nel salone Aurora di Palazzo Albicini (C. so Garibaldi 80) si terrà la presentazione del libro ’ L’Italia di Rocco Chinnici.

"Un giudice rivoluzionario e gentile": presentato il libro che ricorda Rocco Chinnici, ucciso in un attentato dalla mafia - Presentato sabato scorso a Palazzo Albicini il libro "L'Italia di Rocco Chinnici. Storie su un giudice rivoluzionario e gentile" edito dalla Casa editrice Minerva e scritto da Alessandro Averna Chinnici insieme a Riccardo Tessarini.

Rocco Chinnici ucciso dalla mafia 42 anni fa, la commemorazione a Palermo

