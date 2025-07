Liberi Tutti 2025 a Sesto Fiorentino i live Roy Paci Giancane Dente Bandabardò

A Sesto Fiorentino torna per l’edizione 2025 il festival Liberi tutti con una settimana di concerti gratuiti, ecco il calendario completo. Il concerto di Roy Paci & Aretuska si inserisce nel festival Liberi Tutti, che dal 31 agosto al 7 settembre porterĂ sul palco di piazza Vittorio Veneto i gruppi emergenti dello ZoMusic Contest (31 agosto), il cantautorato indie di Dente e G3M (2 settembre), il duo ConFine Follia (3 settembre), il cantautore capitolino Giancane – le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare – e il poprock dei giovanissimi The Foolz (4 settembre), i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters (5 settembre), il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent (6 settembre). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Liberi Tutti 2025, a Sesto Fiorentino i live Roy Paci, Giancane, Dente, Bandabardò

In questa notizia si parla di: liberi - tutti - sesto - fiorentino

Omicidio Vassallo, crollano le accuse: liberi tutti gli indagati - (Adnkronos) – Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: il tribunale del Riesame annulla l'ordinanza, tornano liberi tutti gli indagati.

’Liberi di scrivere’. Studenti aspiranti scrittori. Ecco tutti i premiati - Scrivere che passione. Gremita come non mai l’aula magna dell’istituto Roncalli di Poggibonsi per la premiazione del concorso di scrittura creativa ’Liberi di scrivere’, giunto alla XXVII edizione, promosso dal Rocalli e aperto alle scuole di primo e secondo grado del territorio.

Liberi tutti in spiaggia. In piazzale Boscovich nasce un’area inclusiva che abbatte le barriere - A nessuno dovrebbe essere vietato tuffarsi in mare. Partendo da questo principio nasce una spiaggia per tutti, perché qui ci può sentire liberi, senza distinzioni.

BDS Italia sostiene la coraggiosa scelta del Comune di Sesto Fiorentino Per la prima volta in Italia, un’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Lorenzo Falchi – sospende l'acquisto e la vendita di prodotti farmaceutici e cosmetici israeliani nelle Vai su Facebook

Edoardo Bennato in concerto a Sesto Fiorentino con Sono solo canzonette tour 2025; Torna Liberi Tutti, il concerto della Liberazione a Sesto Fiorentino; SPETTACOLO, estate ed eventi. Sesto Fiorentino: Liberi tutti 2024.

Sesto Fiorentino, Cazzullo e Ovadia sul palco di Liberi Tutti - la Nazione - Liberi Tutti si concluderà domenica 8 settembre con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino. Si legge su lanazione.it

Max Gazzè dà il “Liberi Tutti” a Sesto Fiorentino - la Nazione - Sesto Fiorentino (Fi), 31 agosto 2024 – È affidata a Max Gazzè col suo nuovo progetto “ Musicae Loci ” la serata di “Libera Tutti”, il festival musicale in piazza Vittorio Veneto, che ... Segnala lanazione.it