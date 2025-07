L'accordo sui dazi con gli Stati Uniti divide i paesi dell'Unione europea e fa infuriare la sinistra

L'intesa commerciale tra Unione europea e Stati Uniti scatena tensioni politiche in tutta Europa. Mentre Sánchez prova a difendersi dagli attacchi di Podemos, in Francia si parla apertamente di "sottomissione" e in Germania si teme l'impatto economico. Orbán, invece, festeggia. E von der Leyen diventa il bersaglio comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto domenica un accordo a lungo atteso, che stabilisce un dazio del 15 per cento sulle esportazioni dell'Ue, con alcuni settori esenti. Tuttavia, i dettagli chiave rimangono poco chiari #EuropeNews Vai su Facebook

Chi vince e chi perde nell’accordo Ue-Usa sui dazi; Parigi boccia l'intesa: L'UE sottomessa agli Usa. Rivolta all'Europarlamento: Un disastro - Le conclusioni di Usa e Ue sono diverse su digitale, fitosanitari, acciaio, semiconduttori e prodotti farmaceutici; Come l'Ue (e l'Italia) pensa di aiutare le imprese colpite dall'accordo commerciale degli Stati Uniti.

L’accordo sui dazi con gli Stati Uniti divide i paesi dell’Unione europea e fa infuriare la sinistra - Mentre Sánchez prova a difendersi dagli attacchi di Podemos, in Francia si parla apertamente di ... Riporta fanpage.it

Dazi: fatto l'accordo, trovate le differenze (che sono notevoli) - Le conclusioni del vertice pubblicate da Usa e Ue sono diverse su digitale, fitosanitari, acciaio, semiconduttori e prodotti farmaceutici ... Scrive rainews.it