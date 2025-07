Autocisterna si ribalta lungo l' autostrada | sversamento di benzina e traffico interrotto

Grave incidente stradale questa mattina, 29 luglio, intorno alle 10.30, lungo l'autostrada A12, al km 145, direzione sud all'altezza di Migliarino, nel comune di Vecchiano.Per cause da accertare il conducente di una cisterna trasportante carburante ha perso il controllo del mezzo, abbattendo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lungo - autostrada - autocisterna - ribalta

Missile degli Houthi su Israele: il video delle persone che cercano un riparo lungo l’autostrada - Le sirene antiaeree sono suonate a Tel Aviv e nel centro di Israele, nella zona di Gerusalemme, dopo il lancio di un missile da parte degli Houthi dallo Yemen.

Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara, scontro lungo la bretella per l'aeroporto: 3 feriti - Scontro fra tre mezzi lungo la bretella che porta all'aeroporto Falcone Borsellino. Un incidente si è verificato stamattina di oggi lungo il raccordo della Palermo-Trapani, “Diramazione per Punta Raisi”, in direzione Palermo, all’altezza del chilometro tre.

Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara, scontro lungo la bretella per l'aeroporto: 3 feriti - Scontro fra tre mezzi lungo la bretella che porta all'aeroporto Falcone Borsellino. Un incidente si è verificato stamattina di oggi lungo il raccordo della Palermo-Trapani, “Diramazione per Punta Raisi”, in direzione Palermo, all’altezza del chilometro tre.

Autocisterna si ribalta lungo l'autostrada: sversamento di benzina e traffico interrotto; Cisterna con benzina si ribalta su autostrada A12 in Toscana; ?? Si ribalta un'autocisterna carica di liquami: strada chiusa, traffico nel caos.

Cisterna con benzina si ribalta su autostrada A12 in Toscana - Incidente in autostrada A12 stamani all'altezza di Vecchiano (Pisa), nei pressi di Migliarino. Segnala msn.com

Autocisterna carica di benzina si ribalta sull’A12 e resta in bilico - Paura questa mattina sull’autostrada A12, nei pressi dello svincolo di Torre del Lago, al confine con la provincia di Pisa, dove un’autocisterna carica di ... gonews.it scrive