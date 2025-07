Frankenstein Guillermo del Toro ha trasformato Jacob Elordi nel mostro in soli due mesi | Ma che stress

L'abbandono improvviso di Andrew Garfield ha dettato nel panico Guillermo del Toro, trovare un sostituto all'altezza e creare il personaggio non è stata una passeggiata. Mentre creava il suo Frankenstein, Guillermo del Toro ha dovuto far fronte all'improvvisa uscita di scena dell'interprete della Creatura, Andrew Garfield, che ha abbandonato la produzione per problemi di schedule. Del Toro ha rivelato a Vanity Fair di aver avuto a disposizione solo nove settimane di tempo per trovare un sostituto, creare il personaggio e il trucco, e per fortuna Jacob Elordi è intervenuto in suo soccorso accettando il ruolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frankenstein, Guillermo del Toro ha trasformato Jacob Elordi nel mostro in soli due mesi: "Ma che stress"

In questa notizia si parla di: toro - guillermo - frankenstein - jacob

Frankenstein di guillermo del toro: un capolavoro atteso 25 anni - Il film di Guillermo del Toro dedicato a Frankenstein è previsto per la fine del 2025 e si presenta come una delle opere più attese del regista messicano, noto per il suo stile unico tra horror e fantasia.

Remake di film sci-fi del 1966: la speranza di guillermo del toro per una rinascita dopo 8 anni di attesa - Il mondo del cinema continua a essere un terreno fertile per progetti ambiziosi e rivisitazioni di classici intramontabili.

Attore protagonista nei film di ridley scott e guillermo del toro: potrebbe diventare il prossimo bond - Il mondo dello spettacolo si prepara a nuove sfide e opportunità per attori emergenti e consolidati, con progetti di grande rilievo che potrebbero definire il futuro del cinema internazionale.

Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth Feature in New Images From Guillermo Del Toro's 'Frankenstein' Vai su X

Mia Goth y Jacob Elordi en 'FRANKENSTEIN' de Guillermo del Toro. Vai su Facebook

Frankenstein, Guillermo del Toro ha trasformato Jacob Elordi nel mostro in soli due mesi: Ma che stress; Frankenstein di Guillermo del Toro: le prime immagini rivelano Jacob Elordi nei panni del mostro; Frankenstein di Guillermo del Toro: le nuove immagini dal set con Jacob Elordi nei panni dell’inquietante mostro.

Jacob Elordi transforms into Frankenstein’s monster in Guillermo del Toro’s new movie - Visionary filmmaker Guillermo del Toro has been dreaming of bringing Frankenstein to life throughout his Hollywood journey. Segnala aol.com

Frankestein, del Toro ha preparato Elordi in 9 settimane dopo la rinuncia di Garfield - Leggi su Sky TG24 l'articolo Frankestein, del Toro ha preparato Elordi in 9 settimane dopo la rinuncia di Garfield ... Si legge su tg24.sky.it