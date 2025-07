Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta delle ville palladiane di Vicenza

Nel cuore del Veneto, dove le colline si sposano con la pianura padana, sorge uno dei patrimoni architettonici piĂą straordinari al mondo. Vicenza e le sue ville palladiane rappresentano un capitolo fondamentale nella storia dell’arte occidentale, un viaggio attraverso il genio di Andrea Palladio che ha saputo coniugare l’eleganza classica con l’innovazione rinascimentale. Questo itinerario vi condurrĂ attraverso capolavori senza tempo, dove ogni colonna racconta una storia e ogni facciata svela i segreti di un’epoca d’oro. L’ereditĂ immortale di Andrea Palladio. Andrea Palladio, nato Andrea di Pietro della Gondola nel 1508, ha trasformato radicalmente il panorama architettonico non solo del Veneto, ma dell’intera Europa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta delle ville palladiane di Vicenza

In questa notizia si parla di: itinerario - ville - palladiane - vicenza

“31 anni di Sito UNESCO. Vicenza, le Ville e Palladio: una storia che continua”; Ville venete tra Padova e Venezia, lungo il Piovego e la Riviera del Brenta; 31 anni di Sito UNESCO. Vicenza, le Ville e Palladio: una storia che continua. Dall’11 al 13 aprile 2025 eventi e aperture straordinarie di beni e ville palladiane nel Veneto | Provincia di Padova.

Ville storiche a Vicenza: eccone 5 non solo palladiane da visitare - La provincia di Vicenza è in assoluto la zona in cui si trova la stragrande maggioranza delle ville palladiane, le dimore storiche progettate da Andrea Palladio e inserite dall’UNESCO tra i ... Segnala quotidiano.net

Vicenza e i suoi dintorni - TGCOM24 - Ville Palladiane e natura magnificaSpostandosi in direzione di Thiene, si potranno trovare Villa Caldogno a Caldogno e, poste sopra un poggio panoramico ancora intatto a Lugo Vicentino, Villa Godi ... Si legge su tgcom24.mediaset.it