Incendio in un deposito agricolo a Terlizzi il sindaco | Cittadini tengano finestre chiuse

Un incendio è divampato nella mattinata di martedì 29 luglio all'interno di un deposito di concimi agricoli alla periferia di Terlizzi, nel Barese. Il rogo è scoppiato attorno alle 4 di mattina.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Incendio in un deposito agricolo a Terlizzi, il sindaco: Cittadini tengano finestre chiuse; Fiamme in un deposito agricolo, De Chirico: «Tenete chiuse le finestre»; Terlizzi, in fiamme azienda di concimi: Vigili del Fuoco al lavoro per ore. Il sindaco: Tenete chiuse le finestre.

Terlizzi, incendio distrugge deposito di concimi agricoli: fumo denso, mercato annullato - Un vasto incendio ha completamente distrutto un deposito di prodotti e concimi agricoli in via Indipendenza, a Terlizzi, tra la notte e l'alba odierna. Si legge su quotidianodipuglia.it

Terlizzi, incendio nella notte in un deposito agricolo: paura per i fumi, annullato il mercato - A scopo precauzionale, il sindaco Michelangelo De Chirico ha lanciato un appello alla cittadinanza invitando i residenti a tenere le finestre chiuse e a limitare gli spostamenti nella zona interessata ... Lo riporta giornaledipuglia.com