Auto in fiamme nella notte a Ceglie del Campo | paura per le abitazioni vicine

La scorsa notte nel centro storico di Ceglie del Campo un’autovettura è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando i residenti hanno notato il rogo divampare nella stretta via dove era parcheggiato il veicolo.Una squadra dei vigili del fuoco è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

