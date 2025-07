Un cuore che vede non dimentica all' Università spunta un murale per la strage di via D' Amelio

Certe volte, il cuore non basta sentirlo battere. Va dipinto, mostrato, condiviso. Va lasciato a cielo aperto, inciso su un muro perché parli anche quando il silenzio diventa troppo pesante da sopportare. È da questa urgenza interiore - quella di restituire forma a una memoria viva, a una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cuore - vede - dimentica - università

Lions, medici e cuore: a Padova si “vede” la differenza - Sabato 12 e domenica 13 aprile, la Sala Fornace Carotta di Padova si è trasformata in un centro di diagnosi precoce.

LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-6 6-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il cuore della campionessa! La n.4 vede il baratro, poi rimonta con classe - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.

Infarto, arriva la super Tac per il cuore che "vede" le placche ultra-sottili - Un unico test di imaging per la valutazione simultanea delle arterie coronariche e del muscolo cardiaco, in grado di aumentare la risoluzione dell’immagine fino ad arrivare a vedere placche sottili come un capello, riducendo così di oltre il 50 per cento il ricorso a un’indagine invasiva come la.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, , , ex portavoce del Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. « h Vai su Facebook

A 30 anni da Srebrenica un evento per ricordare il genocidio nel cuore dell’Europa; L’impegno dell’Università Cattolica per non dimenticare; Perché abbiamo dimenticato la laguna di Santa Gilla: da cuore pulsante della città a luogo di passaggio.