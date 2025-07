Il DJ italiano che ha lasciato il calcio per la musica muore a Ibiza e la sua famiglia denuncia la guardia civile

2025-07-22 12:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: M Ichele US artisticamente noto come DJ Godzi è morto a Ibiza all’alba dallo scorso venerdì a sabato 19 luglio all’età di 35 anni in circostanze ancora per chiarire. Prima di dedicare alla musica, Noschese ha avuto una carriera promettente come calciatore. È stato formato nelle categorie inferiori del Benento e Del Napoles E ha debuttato nella serie C con il Cavese fino a quando gli infortuni hanno fermato la loro carriera. Dopo aver rotto il legamento incrociato, ha detto la svolta definitiva alla sua vita per perseguire la sua altra vocazione: la musica elettronica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

