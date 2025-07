Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che prenderà il via il prossimo 24 ottobre a Milano. Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole chiave de Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’ intrattenimento, che prenderà il via il prossimo 24 ottobre a Milano. Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, il Festival rappresenta un’iniziativa del tutto inedita: dal 24 fino al 26 ottobre 2025, presso Superstudio Più di via Tortona, tre giorni immersivi con anteprime cinematografiche e televisive, showcase, concerti, talk, meet&greet, masterclass e workshop dalle 10 del mattino a tarda sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Festival dello Spettacolo prenderà il via ad ottobre a Milano