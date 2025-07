Brenda Lodigiani | Non accettavo di vedere mia mamma triste e arrabbiata così ho cominciato a fare per lei la pagliaccia la buffona lo show Di sicuro non invidio chi inizia adesso | con la gogna dei social un numero inferiore di produzioni tv Queste foto? Finiranno sul mio Tinder

Brenda Lodigiani: «Non accettavo di vedere mia mamma triste e arrabbiata, così ho cominciato a fare per lei la pagliaccia, la buffona, lo show. Di sicuro non invidio chi inizia adesso: con la gogna dei social, un numero inferiore di produzioni tv... Queste foto? F; Brenda Lodigiani dalla Milanese Imbruttita alla Gialappa's, passando per LOL fino a Stasera tutto è possibile.

