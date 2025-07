Elie ebraico aggredito in Italia | Clima d’odio e manipolazione mediatica Degli ostaggio non importa più a nessuno

Turista di religione ebraica aggredito in autogrill a Lainate, l’Associazione Italia-Israele: “ Clima d’odio alimentato dai media. Narrazione sbagliata della guerra a Gaza”. C’è chi pensa che l’aggressione subìta da Elie potrebbe rappresentare l’inizio di una escalation di odio nei confronti di Israele per la guerra a Gaza. Il cittadino francese di religione ebraica è stato aggredito mentre si trovava in un autogrill a Lainate lungo la A8. Indossava la kippah ed era insieme al figlio di sei anni. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Elie, ebraico aggredito in Italia: “Clima d’odio e manipolazione mediatica. Degli ostaggio non importa piĂą a nessuno”

