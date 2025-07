Festival dello Spettacolo ecco il cast da Carlo Conti a Gerry Scotti a Virginia Raffaele a Milano tre giorni no stop con musica cinema serie tv

Il Festival dello Spettacolo debutterà a Milano ad ottobre con anteprime, concerti e appuntamenti per tutte le età , dai bambini alla Gen Z, con grandi protagonisti dell’intrattenimento, da Carlo Conti a Gerry Scotti, da Aldo Giovanni e Giacomo a Virginia Raffaele. Un evento senza precedenti, il primo in Italia ed Europa interamente dedicato a ogni forma di spettacolo. Si presenta così il Festival dello Spettacolo, lanciato ufficialmente da TV Sorrisi e Canzoni, che si terrà a Milano dal 24 al 26 ottobre 2025 presso gli spazi del Superstudio Più in via Tortona. Tre giornate immersive e continuative — dalle 10 del mattino fino a tarda sera — tra anteprime cinematografiche e televisive, concerti, talk, masterclass, workshop, showcase musicali, esperienze per bambini, food e incontri con i protagonisti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Festival dello Spettacolo, ecco il cast da Carlo Conti a Gerry Scotti a Virginia Raffaele, a Milano tre giorni no stop con musica, cinema, serie tv

In questa notizia si parla di: spettacolo - festival - milano - carlo

Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo - Il sindacato Fistel Cisl ha revocato la mobilitazione dopo l’incontro con l’amministrazione comunale.

Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione, con eventi speciali tra cinema e spettacolo - Tra gli ospiti più attesi della 23 ma edizione dell’ Ischia Film Festival (28 giugno – 5 luglio) c’è Marcia Gay Harden, vincitrice dell’Oscar nel 2001 come Migliore Attrice Non Protagonista per Pollock.

105 Summer Festival 2025: un’esplosione di musica e spettacolo - 105 Summer Festival 2025: un’esplosione di musica e spettacolo. Cinque città italiane si preparano a vivere concerti gratuiti, artisti di punta e nuove promesse della musica.

A Milano il 12 luglio ore 21,00 e il 13 luglio ore 18,00 presso Base Milano grazie alla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli ! Vai su Facebook

Il festival di marionette per bambini (e non solo); EVENTO ANNULLATO / Carlo Amleto al Teatro del Parco; Marionette d'Estate 2025, festival di teatro di figura della Compagnia Carlo Colla & Figli.

Nasce il Festival dello Spettacolo, al via a ottobre a Milano - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole chiave del Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa ... Riporta ansa.it

Debutta a Milano il Festival dello Spettacolo targato ‘TV Sorrisi e Canzoni’ - The post Debutta a Milano il Festival dello Spettacolo targato ‘TV Sorrisi e Canzoni’ appeared first on Primaonline - Secondo msn.com