Dazi l’accordo è in bilico? Le note Usa e Ue non combaciano | dubbi su Web Tax farmaci e acciaio

Ora Stati Uniti e Unione europea dovranno affrontare quella che a molti è apparsa come la fase piĂą difficile dell'intero negoziato. Oltre alla tariffa unica al 15%, infatti, sembrerebbe che i nodi da sciogliere prima della chiusura dell'intesa siano ancora numerosissimi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, l’accordo è in bilico? Le note Usa e Ue non combaciano: dubbi su Web Tax, farmaci e acciaio

Le conclusioni del vertice pubblicate da Usa e Ue sono diverse su digitale, fitosanitari, acciaio, semiconduttori e prodotti farmaceutici

Per la presidente Von der Leyen il rischio maggiore si concentrerà nell'Europarlamento, dove il patto con gli Usa dovrà essere ratificato.