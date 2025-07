Inchiesta all' Ars Galvagno | Dimettermi? Escluso prima che si pronunci un giudice

"Dimissioni? Mi sembra che non abbiamo ricevuto alcuna notifica di conclusione delle indagini, né una richiesta di rinvio a giudizio che comunque sarebbe diversa dal rinvio a giudizio. Conoscete tutti il mio rispetto verso le istituzioni. Ma dimettermi prima del pronunciamento di un giudice su.

ULTIM'ORA Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'Urbanistica che ieri ha portato la Procura a chiedere all'ufficio del giudice per le indagini preliminari gli arresti domiciliari per sei persone

Inchiesta all'Ars, Galvagno: Dimettermi? Escluso prima che si pronunci un giudice; Delli Noci lascia la giunta regionale: “Lo devo in primis alla serenità della mia famiglia”; Il giudice Palermo: «La mia verità sull'attentato».

Inchiesta all'Ars, Galvagno: "Dimettermi? Escluso prima che si pronunci un giudice" - A margine della Cerimonia del ventaglio il presidente dell'Assemblea regionale siciliana ha parlato del caso che lo vede indagato per corruzione e peculato: "Mi sembra che non abbiamo ricevuto alcuna notifica di conclusione delle indagini..."

Inchiesta su Milano, Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Meloni: "Sala deve fare una scelta in base alla capacità di governare" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze"