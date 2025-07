Simula il furto della sua auto per incassare i soldi dell' assicurazione denunciata una 43enne

I carabinieri di Guardia Mangano hanno denunciato una 43enne residente ad Acireale che ha simulato il furto della sua auto per incassare il risarcimento dell'assicurazione. Nel gennaio scorso, la donna si era recata nella caserma di Guardia Mangano riferendo di aver subito, poche ore prima, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acireale, simula il furto della sua auto per incassare il risarcimento dell’assicurazione: scoperta e denunciata una 43enne - Le approfondite indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno permesso di smascherare una simulazione di furto d’auto, denunciata da una 43enne residente ad Acireale la qua ... Scrive gazzettinonline.it