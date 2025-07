Too Hot to Handle Italia | Yomely nascondeva un dettaglio molto personale

Mentre il reality ha puntato tutto sulla seduzione, emergono storie profonde: due concorrenti condividono un legame che va oltre il gioco. La versione italiana di Too Hot to Handle, disponibile da qualche settimana su Netflix, ha riscosso un discreto successo sul web e continua a essere tra i programmi più visti sulla piattaforma di streaming. Durante il reality, ambientato in una lussuosa villa, Altea Ibiza, ha rivelato di avere un figlio di cinque anni. Ma non sarebbe l'unica mamma del cast: anche Yomely Fernandez, modella dominicana, sarebbe madre, anche se ha preferito non parlarne pubblicamente durante le riprese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Too Hot to Handle Italia: Yomely nascondeva un dettaglio molto personale

Ibiza Altea: “A Too Hot To Handle non potevo parlare di mio figlio. Mi sfogai con Yomely, anche lei è madre” - Ibiza Altea ha parlato sui social dell'esperienza a Too Hot To Handle, vissuta lontana dal figlio. La modella ha raccontato di aver pianto con Yomely Fernandez per la mancanza: "Mi sono aperta perché anche lei è mamma.

Too Hot to Handle Italia: Yomely nascondeva un dettaglio molto personale

