Mondiali nuoto Quadarella spaziale | argento nei 1500 sl con nuovo record europeo

(Adnkronos) – Simona Quadarella vince la medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. L'azzurra, specialista della distanza, chiude dietro alla fuoriclasse americana Katie Ledecky, centrando però il miglior tempo della carriera che vale il nuovo record italiano ed europeo. L'azzurra arriva al tocco con uno spaziale 15'31"79 (il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

