Nuoto Simone Cerasuolo si peggiora ma entra in finale col 2° tempo nei 50 rana Eliminato Martinenghi

Si sono da poco concluse le semifinali dei 50 rana maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Due gli italiani presenti, con Simone Cerasuolo che ha centrato l’obiettivo della finale in programma domani, mercoledì 30 luglio. Eliminato invece Nicolò Martinenghi che ha chiuso il suo penultimo atto con il settimo crono. 27.03 il tempo dell’azzurro, insufficiente per entrare nei primi otto. Gran prova invece quella di Simone Cerasuolo che si qualifica con il tempo di 26.64, chiudendo la sua semifinale al secondo posto. L’italiano peggiora il suo crono rispetto alla batteria (26?42), ma parteciperĂ comunque all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Simone Cerasuolo si peggiora, ma entra in finale col 2° tempo nei 50 rana. Eliminato Martinenghi

