False fatture e documenti contabili ' spariti' | condanna tombale per imprenditore

Diventa definitiva la condanna a 1 anno e mezzo di reclusione nei confronti di un imprenditore 58enne di Marcianise.L’uomo era stato condannato dal tribunale di Benevento prima e dalla Corte d’Appello poi per la distruzione o l’occultamento di documenti contabili. Inoltre, era anche accusato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: documenti - contabili - condanna - imprenditore

Calcio Foggia, parla la Building Company: "Vincolo sui documenti contabili, così la trattativa non può andare avanti" - Un comunicato datato 13 giugno, ma diramato soltanto nella serata di ieri. Segno che la tanto attesa pec recante una proposta d'acquisto ufficiale non è arrivata.

Capannori, false fatture per 450mila euro: condannato imprenditore; Scalea, bancarotta fraudolenta: imprenditore assolto in appello; Mancanza delle scritture contabili e bancarotta documentale.

Assolto l’imprenditore Giuseppe De Pasquale accusato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Santa Venerina - Si chiude con un’assoluzione piena un contenzioso giudiziario che dura ormai da quasi vent’anni. Riporta 24live.it

Alfredo Romeo, condanna in primo grado per l'imprenditore - Il Mattino - Consip: chiesta condanna a 4 anni e 10 mesi per l'imprenditore Romeo. Si legge su ilmattino.it