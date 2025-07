Roma Dovbyk resta in bilico | la richiesta e il sogno Hojlund

Artem Dovbyk ha scelto di ripartire dal passato: indosserà la maglia numero 9, la stessa con cui due stagioni fa segnò 24 gol nel Girona e si laureò capocannoniere della Liga. Un gesto che sa di rilancio, ma che non basta per dissipare i dubbi che lo circondano in questa fase. Il centravanti ucraino non è più considerato incedibile dalla Roma, sia per ragioni economiche sia per motivazioni tattiche. Nella scorsa, il problema cronico al ginocchio – legato a un’infiammazione tendinea – ha limitato le sue prestazioni, mentre il recente affaticamento muscolare ha rallentato la preparazione estiva. Dopo aver chiuso lo scorso campionato ai box, ha iniziato il nuovo nello stesso modo: appena un paio di allenamenti in gruppo nelle ultime due settimane e l’obiettivo minimo di tornare in campo per il ritiro in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

