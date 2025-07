Il gotico couture di Jenna Ortega | in Givenchy per la prima di Wednesday 2

Con l’attesissima seconda stagione di Wednesday in arrivo su Netflix il 6 agosto, Jenna Ortega ha dato il via al tour promozionale con un’apparizione che incarna perfettamente l’estetica dark della serie. L’attrice ha indossato un look Givenchy AI 2025 firmato Sarah Burton: si tratta del numero 32, una silhouette teatrale dal romanticismo oscuro rivisitato in chiave moderna. Il dettaglio piĂą iconico sono le maniche a prosciutto imbottite, che creano un volume scultoreo dall’eleganza gotica. Il contrasto con la gonna affusolata bilancia forza e delicatezza. La mise è stata completata da sandali con plateau di Jimmy Choo e gioielli Givenchy. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il gotico couture di Jenna Ortega: in Givenchy per la prima di “Wednesday 2”

In questa notizia si parla di: jenna - ortega - givenchy - wednesday

