Morte di Celeste Pin l' ex moglie sporge denuncia

"Non si può essere suicidato. Era attivo, proiettato al futuro. Voglio un perchĂ© voglio sapere la veritĂ così ci mettiamo l’anima in pace”. L'ex moglie di Celeste Pin non sa darsi una spiegazione e ha sporto denuncia alla polizia: vuole capire se veramente Pin abbia compiuto un gesto volontario o se la veritĂ sia un'altra. La Procura ha riaperto le indagini per omicidio colposo ed ha sequestrato cellulare e abitazione. “Era pieno di vita, pieno di progetti, io trovarlo in quel modo non me lo sono giustificato. Amava i suoi figli tutti e tre incondizionatamente”. Pin lavorava nel settore delle compravendite immobiliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morte di Celeste Pin, l'ex moglie sporge denuncia

Celeste Pin, chi sono la moglie Gloria e i figli - La notizia della morte di Celeste Pin ha lasciato sgomento non solo il mondo del calcio, ma anche tutti coloro che negli anni avevano imparato ad apprezzarne la discrezione, l’eleganza e il carattere schivo, che l’aveva tenuto lontano dai riflettori.

Morte Celeste Pin, l'ex moglie non crede al suicidio e presenta denuncia: "Indagate per omicidio" - Sulla morte di Celeste Pin, scomparso a 64 anni, è stata aperta subito un' indagine per omicidio colposo per poter condurre degli accertamenti, ma la Procura ha parlato da subito di suicidio come ... Riporta calciomercato.com

Cosa non torna nella morte di Celeste Pin. L'ex moglie: "Non si è suicidato", si indaga per omicidio - La procura di Firenze intende fare chiarezza sul decesso dell'ex calciatore della Fiorentina, trovato senza vita nella sua abitazione lo scorso 22 luglio. Si legge su today.it