(Adnkronos) – Un giorno speciale per Ghali. Ieri, lunedì 28 luglio, il rapper ha celebrato sui social il compleanno della mamma Amel e non solo. con un post condiviso sui social Ghali ha colto l’occasione per annunciare pubblicamente che la mamma sta guarendo dal cancro, diagnosticato lo scorso anno. “Mamma sta guarendo mi sento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ghali, la dedica per la mamma Amel per il compleanno: “Sta guarendo”