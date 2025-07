Grande successo in Irpinia per la quinta tappa di Praesentia Gusto di Campania

Il Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano, silenzioso custode di antiche memorie, ha accolto il respiro profondo dell’Irpinia. In quella giornata di luglio le sue pietre hanno vibrato al ritmo di un racconto che si snodava tra colline ornate da vigne antiche e l’ereditĂ millenaria di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

CHIC porta l’eccellenza della cucina italiana in Irpinia: successo per “In The Kitchen Tour” al Castello di Taurasi -  Si è conclusa con grande entusiasmo la tappa campana di “In The Kitchen Tour”, il format ideato da CHIC – Charming Italian Chef, che ha trasformato lo storico Castello Marchionale di Taurasi in un vivace palcoscenico di creatività , sapori e incontri professionali.

Grande successo in Irpinia per i due appuntamenti del weekend dedicati all'automobilismo - I segreti del mondo della Formula 1 e la scoperta di una Irpinia terra di motori sono stati il tema di una due giorni tutta di cultura dell’automobilismo in provincia di Avellino.

