Trovato così in mare come è morto Jonathan | autopsia atroce cosa gli è successo davvero

Una settimana fa, Jonathan Forzan, 32 anni, residente a Riva Ligure, si allontanava dalla sua abitazione. Indossava solo ciabatte e costume da bagno. Poi, il silenzio, una scomparsa che ha gettato nell'angoscia familiari e amici. Le ore passavano. La preoccupazione cresceva. La sua assenza, insolita, faceva presagire un dramma. Tre giorni dopo, la triste scoperta. Nelle acque antistanti Sanremo, a circa tre miglia dalla costa, un corpo senza vita. Era Jonathan. La conferma arrivava quasi subito, grazie al costume arancione che indossava. Poi, il riconoscimento del DNA. Una tragedia si era consumata.

Trovato morto Jonathan Forzan, il 32enne scomparso 3 giorni fa a Riva Ligure: individuato in mare a Sanremo - È stato trovato morto Jonathan Forzan, 32 anni, residente a Riva Ligure, scomparso da martedì: il corpo recuperato in mare nelle acque antistanti Sanremo, a circa tre miglia dalla costa.

Trovato morto in mare a Sanremo, l’autopsia rivela cosa è successo a Jonathan Forzan: “Fatale una congestione” - I risultati dell'autopsia svolta ieri a Sanremo hanno rivelato cosa è successo a Jonathan Forzan, il 32enne scomparso e trovato morto dopo 3 giorni in mare: fatale una congestione dovuta ad un tuffo in acqua quando era ancora in corso la digestione del pranzo.

