Al Napoli piace ancora molto Zaccagni Nusa e Garnacho non sono tra le priorità degli azzurri Pedullà

Dopo il sì di Dan Ndoye al Nottingham Forest, il Napoli ora sta valutando altri esterni sinistri che possano alternarsi con Noa Lang, anche lui preso quest’anno, dal Psv. Il Napoli non è su Nusa, Garnacho lo ha abbandonato a gennaio: piace ancora Zaccagni. Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube: «Si parla di un’offerta di 35 milioni recapitata al Lipsia per Nusa, ma per 35 + 5 di bonus non lo prendi, perché il mercato più va avanti, più la valutazione sale. Non mi pare che il Napoli sia su Nusa. Si parla di Garnacho; ma i collegamenti tra il suo entourage e il Napoli si sono interrotti a gennaio, perché l’entourage ci rimase male che gli azzurri non raggiunsero un accordo con lo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Napoli piace ancora molto Zaccagni. Nusa e Garnacho non sono tra le priorità degli azzurri (Pedullà )

Napoli, Buongiorno: «No alla Juve, l'ho fatto per il cuore. Conte? Di lui mi piace una cosa, il ritorno in campo…» - Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, sulla sua avventura in azzurro dopo l'addio al Torino.

Paixao piace a tutti, Roma e Napoli avvertite: la Bundesliga chiama - Tanti spunti interessanti quelli che Ranieri e Gasperini hanno dato nella prima conferenza stampa del nuovo allenatore della Roma, anche su un mercato che sarà condizionato dai paletti della UEFA ma che porterà giocatori motivati e funzionali al tecnico.

Bonny, insidia per il Napoli e obiettivo di mercato: piace anche in Premier - Ange-Yoan Bonny, 21 anni, rappresenta uno dei principali pericoli per il Napoli

