Il Tar annulla le zone rosse a Napoli | Limitano la libertà di circolazione senza reali emergenze

Il Tar della Campania ha annullato le ordinanze del prefetto di Napoli che prorogavano l’istituzione delle cosiddette zone rosse in diverse aree della cittĂ e della provincia. Il ricorso, accolto, era stato presentato da Chiara Capretti e Pino De Stasio, consiglieri della Seconda MunicipalitĂ . “Dagli enunciati del provvedimento non si desume affatto l’esistenza di una situazione di grave, imprevista e imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento; questi enunciati, infatti, fanno piuttosto riferimento agli ordinari problemi di gestione dell’ordine pubblico che sono tipici di una grande cittĂ caratterizzata da problemi e tensioni sociali e da grandi e crescenti flussi turistici che si concentrano in alcune aree cittadine”, spiegano i giudici amministrativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Tar annulla le zone rosse a Napoli: “Limitano la libertĂ di circolazione senza reali emergenze”

In questa notizia si parla di: zone - rosse - napoli - annulla

Rischio alluvioni flash, mappa delle zone rosse. La Toscana è fragile - Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’ arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma la mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal rischio moderato a molto elevato.

Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta" - Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare".

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città - Arezzo, 21 luglio 2025 – Via dalla città per tre «sorvegliati speciali». E per chi non è in regola con i documenti di soggiorno, scattano l’espulsione e le procedure di rimpatrio.

Napoli, il Tar annulla l'ordinanza del Prefetto sulla proroga delle zone rosse. Accolto il ricorso di associazioni e due consiglieri di municipalitĂ : "Misura straordinaria per affrontare problemi ordinari di ordine pubblico" @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/arti Vai su X

Il Tar annulla le 'zone rosse' istituite a Napoli; Napoli, il Tar annulla l'ordinanza del Prefetto sulla proroga delle zone rosse; Il Tar annulla l’ordinanza del prefetto di Napoli sull’istituzione delle zone rosse «.

Il Tar annulla le zone rosse a Napoli: “Limitano la libertà di circolazione senza reali emergenze” - Accolto il ricorso contro le ordinanze del prefetto: le misure straordinarie, prorogate per nove mesi, limitano la libertà di circolazione senza reali emergenze ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: “Misure straordinarie per problemi ordinari” - Annullata la proroga per le zone rosse di Napoli decisa dalla Prefettura: per il Tar si tratta di una misura straordinaria "per far fronte a ordinari" ... Secondo fanpage.it