Zendaya e la sconfitta a Dancing with the stars | Provo ancora un po' di rancore

L'attriceha partecipato athequando aveva solo 16 anni e ha ammesso di non essere stata felice per lasubita.è ritornata a parlare della sua esperienza nello showthe, a cui ha partecipato nel 2013, ammettendo di essereinsoddisfatta per la mancata vittoria. La giovane star è stata una concorrente nello show durante la sedicesima stagione insieme a Valentin Chmerkovskiy, vinta dalla coppia composta da Kellie Pickler e dal ballerino Derek Hough. L'ammissione diRispondendo alle domande del magazine W,ha ora dichiarato: "Sentite, nutroun po' di animosità a questo proposito. Ho sofferto per quella". La protagonista di Challengers, in corsa per prestigiose nomination durante questa stagione dei premi .