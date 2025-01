Nerdpool.it - Uno dei migliori film del 2024 arriva in streaming

Leggi su Nerdpool.it

Uno deidi maggior successo delsarà disponibile ina partire da questo mese. Diretto dal tre volte candidato all’Oscar Chris Sanders, Il robot selvatico è l’adattamento del romanzo bestseller di Peter Brown premiato dal New York Times. Realizzato da DreamWorks Animation, ilvanta un cast di doppiatori stellare e personaggi adorabili che lo hanno reso uno dei titoli più apprezzati dell’anno. Conclusa la sua corsa nei cinema, Il robot selvatico si prepara al debutto in: oltre ad essere disponibile per l’acquisto e il noleggio digitale, sarà trasmesso su Peacock dal 24 gennaio.Peacock ha annunciato oggi la data di uscita esclusiva del. Il robot selvatico ha ricevuto quattro nomination ai Golden Globe, tre ai Critics Choice Awards e dieci agli Annie Awards, a conferma del successo ottenuto fin dal suo debutto.