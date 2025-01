Tragedia sul lavoro un operaio è morto cadendo da un’impalcatura | aveva 38 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Unasulsi è verificata in Calabria: undi 38, Francesco Stella, ha perso la vita in un incidente a Lamezia Terme. L’incidente è accaduto nell’area industriale di San Pietro Lametino.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è caduto dain una azienda di profilati nell’area industriale di Lamezia Terme. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lui: i tentativi di soccorso del personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto, sono stati inutili. Il trentottenne, come emerso, si trovava a circa sei metri di altezza quando, per cause ancora da verificare, è caduto battendo la testa.Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti di polizia, il medico legale e il magistrato di turno. Presenti anche gli ispettori dell’Ispesl, che stanno indagando sulle condizioni di sicurezza sulnell’area.