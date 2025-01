Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 12:30

Luceverdeben trovati dalla redazione Buongiorno incidente sullaFiumicino Attenzione ci sono incolonnamenti tra l’aeroporto Leonardo da Vinci e Parco Leonardo direzione dinessuna segnalazione di italiano Invece sul Raccordo Anulare Attenzione In ogni caso i lavori presenti tra le uscite di Casal del Marmo e di Ottavia via Trionfale lezione quindi della Cassia per mare qualche problema sulla Salaria dove c’è una riduzione della sede stradale all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe Sono in corso alcuni lavori di potatura e bene ci sono in colonna 20 in direzione della tangenziale e a proposito della tangenziale attenzione incolonnamenti tra il bivio per la Prenestina è l’uscita per San Lorenzo in direzione quindi dello Stadio Olimpico si tratta di lavori nel frattempo la polizia locale Ci Segnala la chiusura di Viale Trastevere tra via Emilio Morosini Viale Glorioso in direzione della circonvallazione Gianicolense in corso estrazione sotto la sede del Ministero dell’Istruzione e del merito inevitabili quindi le ripercussioni per ilmaggiori informazioni su queste altre notizie sul sito