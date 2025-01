Cityrumors.it - Supercoppa in Arabia, quando i soldi non comprano la passione: chi ci guadagna?

La competizione iniziata a Riad continua ad essere al centro di una polemica. E la scelta fatta dalla Lega Serie A sembra essere sbagliataGiusto giocare lain? Questa è una domanda che ormai da tempo gli appassionati si fanno e fino a questo momento non ha mai trovato una risposta. Dalla Lega precisano che la scelta è stata fatta per far promuovere il nostro calcio anche in un Paese in espansione come quello saudita. Una motivazione che sembra non giustificare la decisione presa dai vertici del pallone italiano considerato anche lo scenario in cui si va a giocare.innonla: chi ci? (Lapresse) – cityrumors.itGià la scorsa stagione in alcune partite si erano visti gli spalti vuoti. Una cornice davvero ingiusta per lo spettacolo che queste partite solitamente danno.