Sanremo Geppi Cucciari e Mahmood possibili co-conduttori e Giulia De Lellis al DopoFestival | l’indiscrezione

Spuntano due nuovi nomi comeco-al fianco di Carlo Conti del Festival di2025: la comicae il cantautore.Diaveva già parlato nei giorni scorsi Fanpage, mentre l’ipotesiè riportata da Dagospia. Per il 32enne artista milanese – già due volte vincitore del Festival, nel 2019 come solista e nel 2022 in coppia con Blanco – Carlo Conti starebbe pensando a un ruolo simile a quello che nell’edizione 2024 ebbe Marco Mengoni.Per il momento non c’è nulla di sicuro, ma il direttore artistico diavrebbe già chiesto ala disponibilità per una sera.Così come avvenuto negli ultimi anni sotto la guida di Amadeus, anche per il Festival 2025 ci sarà almeno un co-conduttore diverso per ciascuna serata.Interpellata da La Repubblica,non conferma il rumor: “Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione.