Reza, il concorrente di Masterchef che è scappato dagli ayatollah che tengono in ostaggio Cecilia Sala

Nel 1980 Ali" Djebbelly,di14, appena quattordicenne è stato costretto a scappare dal suo Paese. «Ho dovuto lasciare l'Iran e ho dovuto vivere e fare tutto da solo». La motivazione era politica: «Eravamo una famiglia di intellettuali, mio fratello era fondatore del Partito comunista iraniano», quindi etichettati come laici. Prima del 1979, con lo Scià al potere l'Iran era una nazione filo-occidentale, poi sono arrivati glie con la rivoluzione hanno instaurato il regime islamico restando al potere da allora. «Purtroppo non tutta la mia famiglia è potuta venire con me a Parigi perché alcuni di loro per forza di cose sono dovuti restare in dietro. Sono riusciti a lasciare l'Iran solo molti anni dopo». Quello stesso regime oggi tiene inla giornalista