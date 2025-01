Movieplayer.it - Ralph Fiennes: il video del suo monologo 'Very demure. Very mindful' diventa virale online

Leggi su Movieplayer.it

è stato ospite a Capodanno della diretta della CNN e ildelche ha recitato, ispirato a uno dei meme più popolari del 2024, ètoha dimostrato a Capodanno tutto il suo talento e senso dell'umorismo durante la diretta andata in onda su CNN per festeggiare l'arrivo del 2025, regalando un indimenticabileispirato a uno dei meme virali nel 2024. Ildel momento televisivo ha conquistato i social media e ha milioni di visualizzazioni. Il memorabile momento televisivo Durante lo speciale New Year's Live With Anderson Cooper and Andy Cohen,ha infatti ricreato ildella star di TikTok Joolie Lebron che ha reso popolare la frase ''. L'attore ha quindi iniziato a declamare .