Cultweb.it - Quale fu il primo programma della TV italiana?

Leggi su Cultweb.it

Esattamente 70 anni fa, il 3 gennaio 1954, veniva trasmesso iltelevisivo regolare in Italia alle 14:30. Si chiamava Arrivi e partenze e si trattava di una breve rubrica di attualità in cui venivano intervistati personaggi famosi in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Ciampino. A condurre la trasmissione, direttamente dagli studi di Milano, sono due volti noti del tempo: Armando Pizzo e Mike Bongiorno.Una foto del maestro Manzi davanti la lavagna delNon è mai troppo tardi – Fonte: Rai.itL’ evento segna l’inizio di una nuova era, rivoluzionando il modo in cui gli italiani iniziano ad informarsi e a divertirsi. In realtà, però, le prime trasmissioni sperimentali risalgono ad alcuni decenni prima di quel fatidico 1954. Già negli anni Trenta, infatti, si comincia a studiare in modo più approfondito il mezzo.