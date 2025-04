Estate Fiorentina 2025 | pubblicato il bando per eventi culturali a Firenze

Firenze, 5 aprile 2025 – Dal 1 giugno al 30 settembre Firenze si anima di eventi per la nuova edizione dell'Estate Fiorentina, la rassegna culturale multidisciplinare di appuntamenti selezionati attraverso un avviso ad evidenza pubblica. La novità delle ultime ore è proprio la pubblicazione del bando per presentar le candidature. "Puntiamo ad avere una grande Estate di musica e cultura a Firenze – ha spiegato l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini – puntando su questa manifestazione che negli anni ha saputo valorizzare un'offerta culturale multidisciplinare, destinata ad un pubblico variegato e di tutte le età, coinvolgendo molti luoghi della città, con particolare attenzione anche a quelli che vogliamo tornare a vivere pienamente come il parco delle Cascine". Per l'Estate Fiorentina sono stati stanziati oltre 1,7 milioni: "Ci aspettiamo anche quest'anno proposte di altissimo livello", ha aggiunto Bettarini.

