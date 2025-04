Iltempo.it - Sempio, "una riunione di fascicoli". Bruzzone: l'aspetto da non trascurare

Leggi su Iltempo.it

La comparazione tra il Dna di Andreae i risultati del materiale trovato su unghie e dita di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco nel 2007 e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi), ma anche analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati: sono questi gli elementi su cui verte il maxi incidente probatorio richiesto dai pm al gip di Pavia Daniela Garlaschelli. Che cosa bisogna aspettarsi? Se ne è discusso a Ore 14, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Milo Infante. A rispondere è stata la criminologa Roberta: "La ricerca riguarderà i reperti inseriti nell'incidente probatorio ed è una ricerca abbastanza ad ampio spettro. Questo non mi fa essere particolarmente convinta dell'ipotesi investigativa alla base perché altrimenti avrebbero fatto richieste più specifiche, ma questo, ripeto, lo vedremo", ha premesso.