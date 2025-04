Formiche.net - Dall’Ucraina ai Balcani. Cosa separa e unisce Italia e Turchia secondo Politi

(il cui vertice previsto per il 17 aprile dovrebbe slittare) hanno molti aspetti in comune, hanno convenienza a stare vicini ma hanno anche livelli bilaterali dati da situazioni instabili, con due leader pragmatici che vantano una buona intesa. Questa l’opinione di Alessandro, direttore della Nato Defense College Foundation, che analizza il momento delle relazioni tra Roma e Ankara alla luce delle nuove sfide sia nel settore mediterraneo che in quello diplomatico/internazionale. “Da parte di Erdogan noto una certa sorridente benevolenza e da parte della Meloni una sorridente affilata complicità”.?Hanno un orientamento decisionista, e ciò lianche nel trovare un difficile equilibrio tra Russia e Ucraina. Inoltre liil fatto che vogliono perseguire una collaborazione nel Mediterraneo orientale, oltre che sono entrambi interessati all’Africa senza dimenticare la questione dei corridoi di energia che verranno nuovamente ridefiniti.