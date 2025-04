Juventusnews24.com - Thiago Motta torna sulla fiducia della società: «Pubblicamente avevano espresso questo, ma in una grande squadra devi fare una cosa…»

di Redazione JuventusNews24, ex allenatoreJuve, parla: spicca questa considerazione sul rapporto con la JuveNella sua intervista al CorriereSera, l’ex allenatoreJuve,ha fatto luce ancheche riponeva nei suoi confronti. Ecco cos’ha detto l’ex tecnico bianconero.– «la loroe indicazione di proseguire il percorso. Segnali importanti, che alla fine danno tranquillità e stimoli per continuare a lavorare. Noi abbiamo sempre avuto la convinzione di continuare a impegnarci per finire la stagione arrivando al quarto posto, con la qualificazione in Champions. Ma conosco il calcio e so che le cose possono finire come sono finite perché in unacome la Juventus la vittoria è un imperativo e, soprattutto nelle ultime due partite, non abbiamo fatto bene e loro hanno, legittimamente, scelto un’altra strada».