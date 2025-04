F1 George Russell | Risultato deludente ma possiamo puntare al podio

George Russell: il pilota della Mercedes partirà infatti dalla terza fila in occasione del GP del Giappone, tappa numero tre del Mondiale 2025 di Formula 1 in atto questa settimana presso il mitico circuito di Suzuka.Nelle specifico il britannico ha rimediato il quinto posto con un gap di +0.335 rispetto a Max Verstappen, oggi artefice di una pole position leggendaria con cui ha regolato le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, oltre che la Ferrari di Charles Leclerc. Il nativo di King's Lynn, giunto in mixed zone, ha commentato la sua performance:"Finire in quinta posizione è decisamente un Risultato deludente per noi oggi – ha detto Russell – Siamo sembrati forti per tutto il weekend e credo che avessimo una macchina che avrebbe potuto lottare per la prima fila.

