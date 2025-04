Oasport.it - F1, qualifiche da dimenticare per Hamilton a Suzuka. Distacco netto da Leclerc e preceduto da Hadjar

Lewisha chiuso in ottava posizione ledel Gran Premio del Giappone 2025, terzo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato molto deludente, che complica inevitabilmente il weekend del pilota britannico in vista di una gara potenzialmente caotica e ricca di colpi di scena a causa del maltempo, essendo prevista pioggia nella notte e nella mattinata nipponica.Il sette volte campione del mondo non ha ripetuto le ottime prestazioni di Shanghai sul giro secco (primo nella Sprint Qualifying e quinto in qualifica, ma sempre davanti al compagno di squadra), dovendosi accontentare della quarta fila in griglia dopo aver fatto fatica a mettere assieme un giro pulito nei due tentativi di time-attack in Q3 con gomme soft nuove., molto vicino a Charlesnelle prime due fasi della sessione, è stato l’unico dei big a non migliorarsi in Q3 facendo registrare esattamente lo stesso tempo al millesimo del Q2 (1’27?610) e perdendo così la possibilità di partire almeno una fila più avanti.