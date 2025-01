Ilfattoquotidiano.it - Promessi sposi trovati morti in una villa turistica, ma in due camere diverse. La polizia: “Non sono stati evidenziati né segni di lesioni, né traumi. Si indaga”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si eranoamore eterno, qualche settimana prima, quando lui si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie. E tanta era l’emozione per quel grande giorno che i due avevano anche già caricato su YouTube un video che dava l’annuncio ad amici e parenti. Ma Greta Marie Otteson, 33 anni, e il suo promesso sposo, Els Arno Quinton, 36 anni,nellaper vacanze, ad Hoi An, in Vietnam, in cui stavano soggiornando. E il caso è avvolto nel mistero, perché i corpi delle due vittimerinvenuti in due stanzedel residence.La scoperta è avvenuta lo scorso 26 dicembre, quando laha ritrovato i cadaveri della coppia in dueseparate all’interno della. A trovare i corpi era stato il personale di pulizia, il giorno di Santo Stefano, che aveva poi lanciato l’allarme alle autorità.