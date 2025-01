Gamberorosso.it - "Nuovo codice della strada? Un'opportunità per i vini a bassa gradazione alcolica". Il parere di Stefano Ricagno

Se i ristoratori appaiono molto preoccupati per il calo dei consumi di alcol, in seguito all’entrata in vigore del, c’è chi ne intravede anche dei vantaggi. Le nuove sanzioni di Salpotrebbero, ad esempio, aiutare quelle denominazioni che hanno da sempre puntato sulla. È questa la scommessa del presidente dell’Asti Docgche prova a guardare la questione da un’altra prospettiva.È il momento dei«Personalmente – diceal Gambero Rosso – non vedo solo gli aspetti negativi, se serve a far bere con maggior consapevolezza e a far diminuire gli incidentili, purché non si demonizzi il vino. Siamo già nell’epoca del bere poco e non saranno solo le nuove sanzioni – per quanto drastiche – a far crollare i consumi.