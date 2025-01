Ilfattoquotidiano.it - “Non ho snobbato niente”. Gasperini giustifica le scelte di formazione nella partita di Supercoppa persa contro l’Inter

L’undici iniziale dell’Atalantasemifinale dellaitalianal‘Inter ha destato una certa perplessità. Gian Pieroha deciso di far accomodare in panchina Ederson, Lookman e De Ketelaere,vale a dire 3 dei migliori giocatori della stagione per i bergamaschi. Al loro posto, Scalvini (difensore che ha giocato a centrocampo), Brescianini e Zaniolo oltre a Samardzic. Questenon si sono rivelate vincenti:battuto la Dea con grande merito e se laè terminata solo 2-0 l’attuale capolista della Serie A deve ringraziare le parate di un fenomenale Marco Carnesecchi e i clamorosi errori sotto porta di Lautaro Martinez. L’allenatore dell’Atlanta ha però negato,consueta intervista post match, di aver tentato l’effetto sorpresa per provare a impensierire Simone Inzaghi: “No, non ho provato proprio”.