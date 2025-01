Scuolalink.it - Natale di solidarietà: la cucina degli studenti si apre alle persone in difficoltà

Glidell’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino hanno dimostrato un cuore grande come una pentola, preparando un lauto pranzo solidale per oltre 600innel giorno di. Rispondendo all’appello della Comunità di Sant’Egidio, gli, insieme a insegnanti, personale scolastico e chef professionisti del Dse Piemonte, si sono rimboccati le maniche in, trasformando l’istituto in un laboratorio di. Un menù ricco di gusto e affetto Il menù, preparato con ingredienti freschissimi offerti da Eataly, ha deliziato il palato dei commensali: lasagna vegetale con un tocco di zucca e scamorza, sovra coscia di pollo al limone, giardiniera croccante e, per concludere in dolcezza, una mousse al cioccolato con crumble speziato. Unper tutti I pasti sono stati distribuiti nelle chiese dei Santi Martiri e di San Giorgio, raggiungendo oltre 400in, e nelle strade della città, portando un po’ di calore e di conforto ai senza fissa dimora.