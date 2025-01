Ilgiorno.it - “Mi ha bloccata in bagno e violentata”: la denuncia della ragazza e i filmati della discoteca Magnolia di Milano

– I ricordivittima sono offuscati, poco nitidi. Flash nella mente annebbiati dallo choc e dai postumi dei festeggiamenti di Capodanno. Una notte spensierata che si è trasformata in un incubo. L’identikit dell’aggressore rimanda comunque l’immagine di un giovane nordafricano, con i capelli rasati sulle tempie. La ventiduenne ecuadoriana, soccorsa in stato confusionale alle 4.19 di mercoledì per una presunta violenza sessuale subita nei bagni del, ha presentatoai carabinieriCompagnia di San Donato Milanese, guidati dal maggiore Paolo Zupi, innescando così approfondimenti investigativi che si preannunciano molto complicati in partenza. A cominciare dal contesto in cui sarebbe avvenuto il raid: una serata con centinaia di partecipanti per ballare al ritmo delle canzoni dei primi anni Duemila e salutare insieme la fine del 2024 e l’inizio del 2025.