Matrimonio a Uomini e Donne | Proposta Reazione e Lacrime!

Paolo Crivellin sorprende Angela Caloisi con unada favola:, emozioni e tanto amore. Ecco che cosa è accaduto!Paolo Crivellin e Angela Caloisi si preparano a compiere il grande passo verso il. L’ex tronista diha sorpreso la sua compagna con unadi nozze mozzafiato durante le festività natalizie. In uno scenario da favola, immerso nella neve e ad alta quota, Paolo si è inginocchiato per chiedere ad Angela di sposarlo. Ladella giovane di Caserta è stata intensa ed emozionante:, abbracci e un caloroso “sì” hanno coronato il momento.La, documentata in un video condiviso su Instagram, ha commosso i fan e ricevuto una pioggia di commenti affettuosi. Angela, visibilmente emozionata, ha accompagnato il filmato con parole piene d’amore, esprimendo la sua gratitudine per aver trovato in Paolo il compagno perfetto.